Данилов о реестре олигархов: он уже готов

По его словам, на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.

"Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, - ред.), обрабатывают документы", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.