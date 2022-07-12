Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий

За його словами, на сьогодні влада офіційно нікого не може назвати олігархом, оскільки ще триває збір документів та іншої інформації по кожному кандидату в реєстр.

"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи", - зазначив Данилов.

Він також уточнив, що саме РНБО визначатиме, хто є олігархом.