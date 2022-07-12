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Данілов про реєстр олігархів: він уже готовий

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, на сьогодні влада офіційно нікого не може назвати олігархом, оскільки ще триває збір документів та іншої інформації по кожному кандидату в реєстр.

"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи", - зазначив Данилов.

Він також уточнив, що саме РНБО визначатиме, хто є олігархом.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів.

Напередодні стало відомо, що найбагатша людина України Рінат Ахметов через закон про олігархів йде з медіабізнесу.

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РНБООлексій Даніловолигарх