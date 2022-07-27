Данилов разбил фейк россиян о добровольческих батальонах

"Они посмотрели, как у нас в 2014 году были сформированы добробаты, и создали себе такую же кальку. Они не идут добровольно, они подписывают контракты", - сказал он.

Данилов отметил, что сейчас РФ максимально увеличивает выплаты этим людям. По его словам, речь идет о баснословных суммах по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на территории России.

"Никаких добровольческих батальонов "Москва" или "Петербург" не существует. А если они и будут существовать, то на бумаге, а там будут якуты и чуваши, то есть те люди, которых они колонизировали в свое время", - добавил он.