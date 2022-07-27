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Данілов розбив фейк росіян про добровольчі батальйони

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії немає жодних добровольчих батальйонів. У такі угрупування люди вступають за контрактами, а не добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Вони подивилися, як у нас в 2014 році були сформовані добробати, і створили собі таку ж кальку. Вони не йдуть добровільно, вони підписують контракти", - сказав він.

Данілов зазначив, що наразі РФ максимально збільшує виплати цим людям. За його словами, йдеться про шалені суми у порівнянні з тим рівнем життя, який є на території Росії.

"Жодних добровольчих батальйонів "Москва" чи "Петербург" не існує. А якщо вони і будуть існувати, то на папері, а там будуть якути та чуваші, тобто ті люди, яких вони колонізували свого часу", - додав він.

Як повідомлялося раньше, українська розвідка зазначала, що Росія до кінця липня планує створили 16 нових батальйонів, а також армійський корпус в Нижегородській області.

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