Данілов розбив фейк росіян про добровольчі батальйони

"Вони подивилися, як у нас в 2014 році були сформовані добробати, і створили собі таку ж кальку. Вони не йдуть добровільно, вони підписують контракти", - сказав він.

Данілов зазначив, що наразі РФ максимально збільшує виплати цим людям. За його словами, йдеться про шалені суми у порівнянні з тим рівнем життя, який є на території Росії.

"Жодних добровольчих батальйонів "Москва" чи "Петербург" не існує. А якщо вони і будуть існувати, то на папері, а там будуть якути та чуваші, тобто ті люди, яких вони колонізували свого часу", - додав він.