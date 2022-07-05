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Данилов рассказал, каким должен быть союз для безопасности Украины

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Украина, Вторник 05 июля 2022 21:51
Данилов рассказал, каким должен быть союз для безопасности Украины Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Союз для безопасности Украины должен пролегать через Балтийское, Черное и Каспийское моря. Он должен гарантировать безопасность в нашем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Апостроф TV.

Он отметил, что гарантии со стороны России ничего не стоят.

"Стоят ли гарантии со стороны других стран, я не знаю, потому что такого в современном мире еще не было", - сказал он.

Данилов отметил, что он признает только одни гарантии - это пятая статья НАТО (нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех его членов). Он добавил, что эти гарантии понятны, прописаны, они являются фундаментом отношений между странами.

Секретарь СНБО считает, что после окончания войны будут новые альянсы и союзы.

"На сегодняшний день, тот союз, который должен быть создан для нашей безопасности, это союз, который должен пролегать через Балтику, Черное море и Каспий. Это то, что нас интересует, что может гарантировать нам безопасность в нашем регионе", - сказал он.

Напомним, Данилов назвал условие, при котором Украина может победить Россию в войне до конца года.

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