ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данілов розповів, яким має бути союз для безпеки України

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 липня 2022 21:51
Данілов розповів, яким має бути союз для безпеки України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союз для безпеки України має пролягати через Балтійське, Чорне та Каспійське моря. Він має гарантувати безпеку у нашому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю Апостроф TV.

Він зазначив, що гарантії з боку Росії нічого не варті.

"Чи варті гарантії з боку інших країн, я не знаю, бо такого у сучасному світі ще не було", - сказав він.

Данілов зазначив, що він визнає лише одні гарантії - це п'ята стаття НАТО (напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх його членів). Він додав, що ці гарантії зрозумілі, прописані, вони є фундаментом відносин між країнами.

Секретар РНБО вважає, що після закінчення війни будуть нові альянси та союзи.

"На сьогоднішній день, той союз, який має бути створений для нашої безпеки, це союз, який має пролягати через Балтику, Чорне море та Каспій. Це те, що нас цікавить, що може гарантувати нам безпеку у нашому регіоні", - сказав він.

Нагадаємо, Данілов назвав умову, за якої Україна може перемогти Росію у війні до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності