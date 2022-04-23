Данилов раскритиковал нардепов от ОПЗЖ: вам нужно извиниться и уйти

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал странным создание в Раде новой депутатской группы вместо фракции ОПЗЖ. Он призвал ее членов извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире общенационального телемарафона.

"Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной раде. Партия, которая привела войну в нашу страну и все 8 лет говорила, что "мы братья", "Москва - это нашу все", переименовалась в другой институт", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, после переименования депутаты от ОПЗЖ рассчитывают спокойно продолжить работу в Раде. Однако им нужно извиниться и покинуть парламент, поскольку им не простят те, кто сейчас находятся на фронте.

"Они не должны ждать народного трибунала. Ребята на передовой этого им не простят... Им нужно быстро уйти из ВР, потому что наши войска вынесут их оттуда вперед ногами", - добавил Данилов.