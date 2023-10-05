Данілов: радикалізму щодо громадян, які жили на окупованих територіях, не буде

Данілов зазначив, що громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, головною задачею є зберегти своє життя.

"Тому, що вони нам точно будуть потрібні для розбудови території, яка сьогодні окупована. Це головне. Якщо вони (окупанти - ред.) там збираються видавати якісь свої цидули, то це немає ніякого знищення. Життя людини є найвищою цінністю. Навіть якщо людина візьме ту чи іншу цидулю, ми будемо потім розбиратися, де і за яких обставин", - сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що ніякого радикалізму щодо цих українців не буде.

"І повірте, не буде такого радикалізму, як дехто починає лякає. Що зараз нібито прийдуть "фашисти", які вони собі вигадали, і будуть з вами розбиратися. Ми повернемо всі ці землі, і всі вони будуть в нас дома", - зазначив Данілов.

Алгоритм дії після деокупації Криму та Донбасу

Нагадаємо, МВС розробило алгоритм роботи після того, як Україна звільнить частини Донецької та Луганської областей і Крим, які перебували під контролем Росіє з 2014 року.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для таких територій не повинно бути жодної окремої політики.