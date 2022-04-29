Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что закончить войну в Украине может президент РФ Владимир Путин в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, в военной точки зрения окончание войны зависит от украинской армии.
"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем", - сказал Данилов.
Также он добавил, что касается политического урегулирования ситуации, то это зависит только от Путина.
"Он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", - сказал секретарь СНБО.
Ранее мы сообщали, что Данилов рассказал, что войска РФ хотели парад на Крещатике, а не могут дойти до границ Донецкой и Луганской областей.
Также мы писали, что Данилов назвал время и место начала российского вторжения в Украину 24 февраля.
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