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Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию

Алексей Данилов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что закончить войну в Украине может президент РФ Владимир Путин в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в военной точки зрения окончание войны зависит от украинской армии.

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем", - сказал Данилов.

Также он добавил, что касается политического урегулирования ситуации, то это зависит только от Путина.

"Он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", - сказал секретарь СНБО.

Ранее мы сообщали, что Данилов рассказал, что войска РФ хотели парад на Крещатике, а не могут дойти до границ Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что Данилов назвал время и место начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

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