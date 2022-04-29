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Данілов: Путін може зупинити війну в будь-який момент, підписавши капітуляцію

Олексій Данілов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів, що закінчити війну в Україні може президент РФ Володимир Путін у будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, в військової точки зору закінчення війни залежить від української армії.

"Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Щобільше, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо", - сказав Данілов.

Також він додав, що стосується політичного врегулювання ситуації, то це залежить тільки від Путіна.

"Він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким", - сказав секретар РНБО.

Раніше ми повідомляли, що Данілов розповів, що війська РФ хотіли парад на Хрещатику, а не можуть дійти до меж Донецької та Луганської областей.

Також ми писали, що Данілов назвав час та місце початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

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