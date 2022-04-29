Данілов: Путін може зупинити війну в будь-який момент, підписавши капітуляцію

За його словами, в військової точки зору закінчення війни залежить від української армії.

"Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Щобільше, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо", - сказав Данілов.

Також він додав, що стосується політичного врегулювання ситуації, то це залежить тільки від Путіна.

"Він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким", - сказав секретар РНБО.