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Данилов о противостоянии с Россией: будем воевать умом

Киев, Среда 12 августа 2020 18:17
Данилов о противостоянии с Россией: будем воевать умом
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Данилов заявил, что без "мозгов украинцев" не удастся победить в войне

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что с учетом финансовых и военных возможностей Российской Федерации украинская сторона "будет воевать умом". Речь идет о приоритетном развитии традиционно сильных для Украины военных отраслей и ставке на человеческий потенциал.

Об этом он заявил во время круглого стола по теме "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития".

По его словам, ключевым условием формирования мощного ОПК является развитие человеческого потенциала в отрасли

"Без людей, без мозгов украинцев мы не одержим победу", - сказал он и добавил, что президенту Владимиру Зеленскому скоро подадут на рассмотрение анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере нацбезопасности.

Он также добавил, что на сегодня на передний план выходят кибернетическая, биологическая и информационная войны, и "весь мир сегодня воюет интеллектом".

В то же время он подчеркнул, что в развитии военной промышленности следует сделать акцент на ракетах и авиации.

"Авиация была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авиация", - отметил Данилов.

Он также добавил, что выделенные на безопасность и оборону 246 млрд гривен - это беспрецедентная сумма, но несравнимая с расходами России.

"Понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть в РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать умом", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявлял, что непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет.

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