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Данілов про протистояння з Росією: будемо воювати розумом

Київ, Середа 12 серпня 2020 18:17
Данілов про протистояння з Росією: будемо воювати розумом
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Данілов заявив, що без "мізків українців" не вдасться перемогти у війні

Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов зазначає, що з урахуванням фінансових і військових можливостей Російської Федерації українська сторона "буде воювати розумом". Йдеться про пріоритетний розвиток традиційно сильних України військових галузей і ставку на людський потенціал.

Про це він заявив під час круглого столу за темою "Технології асиметричного протидії зовнішньої агресії та шляхи їх ефективного розвитку".

За його словами, ключовою умовою формування потужного ОПК є розвиток людського потенціалу в галузі

"Без людей, без мізків українців ми не отримаємо перемогу", - сказав він і додав, що президенту Володимиру Зеленському скоро подадуть на розгляд аналіз стану системи вищої освіти і підготовки фахівців у сфері нацбезпеки.

Він також додав, що на сьогодні на передній план виходять кібернетична, біологічна та інформаційна війни, і "весь світ сьогодні воює інтелектом".

У той же час він підкреслив, що в розвитку військової промисловості слід зробити акцент на ракетах і авіації.

"Авіація була завжди в країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі - ракети та авіація", - зазначив Данилов.

Він також додав, що виділені на безпеку і оборону 246 млрд гривень - це безпрецедентна сума, але непорівнянна з витратами Росії.

"Розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є в РФ, підкреслюю, що ми будемо воювати розумом", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявляв, що безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає.

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