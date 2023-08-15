Данілов про переговори з Росією: існують лише в інтернеті

Західні партнери не змушують Україну до проведення переговорів з державою-агресором Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова IlSussidiario.

За словами Данілова, розмови про можливі переговори з країною-загарбником "існують лише в інтернеті".

"Нам не вказували на зобов'язання вести переговори"," - заявив він.

Окрім цього Данілов відреагував на мирну місію, ініціатором якої є Папа Римський Франциск. Секретар РНБО вважає, що якщо "Папа готовий потиснути руку вбивці 500 українських дітей, то в цьому світі точно відбувається щось погане і антихристиянське".

Данілов переконаний, що у Росії немає іншої альтернативи, окрім як бути "розгромленою на українській землі".

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, що у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Між тим, кілька днів тому ліванське видання L'Orient-Le Jour писало, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд нібито хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна.

На таку інформацію відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зазначив, що Україна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статут ООН. Росія не є такою державою.

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