Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ освободить всю Украину от российских захватчиков. Каким образом, очередность и сроки - определяют военные.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "UA: Українське радіо".

По его словам, деоккупация происходит не только в Херсонской области. "Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях пруды под председательством президента нашей страны", - заявил Данилов.