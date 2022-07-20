Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ освободить всю Украину от российских захватчиков. Каким образом, очередность и сроки - определяют военные.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "UA: Українське радіо".
По его словам, деоккупация происходит не только в Херсонской области.
"Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях пруды под председательством президента нашей страны", - заявил Данилов.
Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.