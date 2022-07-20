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Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 11:24
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ освободить всю Украину от российских захватчиков. Каким образом, очередность и сроки - определяют военные.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "UA: Українське радіо".

По его словам, деоккупация происходит не только в Херсонской области.

"Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях пруды под председательством президента нашей страны", - заявил Данилов.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

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Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
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