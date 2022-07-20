Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові

Президент України Володимир Зеленський дав наказ звільнити всю Україну від російських загарбників. Яким чином, черговість і терміни - визначають військові.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "UA: Українське радіо".

За його словами, деокупація відбувається не тільки в Херсонській області. "Президент відповідає за всю Україну. Терміни і черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - заявив Данілов.