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Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові

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Середа 20 липня 2022 11:24
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський дав наказ звільнити всю Україну від російських загарбників. Яким чином, черговість і терміни - визначають військові.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "UA: Українське радіо".

За його словами, деокупація відбувається не тільки в Херсонській області.

"Президент відповідає за всю Україну. Терміни і черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - заявив Данілов.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков публічно заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південь країни, тому жителям тимчасово захоплених територій слід враховувати високу ймовірність деокупації та дбати про власну безпеку.

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Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
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