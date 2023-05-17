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Данілов пригрозив відповідальністю за поширення роботи ППО

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Особи, які знімали й викладали в мережу кадри роботи української ППО, будуть нести за це відповідальність. Оскільки такі дії є неприпустимими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО - ред.). Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, - ті, хто робить такі речі", - сказав Данілов.

Також він прокоментував заяви російського Міноборони про так зване "знищення системи" Patriot в Україні. Данілов зазначив, що "вони мають щось говорити, щось заявляти".

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах заявляли, що проти Telegram-каналів, які повідомляють про рух ворожих ракет, або ж БПЛА - вживатимуться відповідні заходи. Оскільки своєю інформацією вони допомагають ворогу виявляти слабкі місця ППО.

Додамо, українців закликають не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.

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РНБОПВООлексій Данілов