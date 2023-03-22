Проти Telegram-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, вживатимуться заходи, - Ігнат
Проти Telegram-каналів, які повідомляють про рух ворожих ракет, або ж БПЛА - вживатимуться відповідні заходи. Своєю інформацією вони допомагають ворогу виявляти слабкі місця ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Найближчим часом будуть прийняті серйозні рішення, можливо, будуть відкриті навіть кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет", - сказав Ігнат.
Як відзначив Ігнат, також неясно звідки деякі з Telegram-каналів отримують скриншоти з систем віраж-планшетів, на зображеннях яких вказується час й місце перебування БПЛА, або ж його зникнення.
За словами речника командування Повітряних сил, відповідна інформація лише допомагає ворогу дізнатися про слабкі місця української ППО.
"Будуть вживатися всі заходи, матеріали вже передані в певні органи", - додав Ігнат.
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