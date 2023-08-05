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Данілов пригрозив Росії розширенням географії ударів українською зброєю

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжить розширювати географію ударів по військовим об'єктам Росії. Для цього буде використана зброя українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що серпень став особливо вдалим для "українських мисливців". За його словами, географія ударів українською зброєю надалі буде розширюватися.

"Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння", - заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, український військово-промисловий комплекс стане одним з основних світових гравців, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування.

Дрони атакують кораблі РФ

Нагадаємо, вчора СБУ під час спецоперації у бухті Новоросійська атакувала дронами великий десантний корабель "Оленегорский горняк". За даними ГУР Міноборони, росіяни найближчим часом не зможуть відремонтувати цей корабель.

Також сьогодні у Керченській протоці наземним дроном був атакуваний нафтовий танкер РФ SIG. У момент удару він був завантажений паливом. Відомо, що спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС України.

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