Данілов пригрозив Росії розширенням географії ударів українською зброєю

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що серпень став особливо вдалим для "українських мисливців". За його словами, географія ударів українською зброєю надалі буде розширюватися.

"Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння", - заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, український військово-промисловий комплекс стане одним з основних світових гравців, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування.

Дрони атакують кораблі РФ

Нагадаємо, вчора СБУ під час спецоперації у бухті Новоросійська атакувала дронами великий десантний корабель "Оленегорский горняк". За даними ГУР Міноборони, росіяни найближчим часом не зможуть відремонтувати цей корабель.

Також сьогодні у Керченській протоці наземним дроном був атакуваний нафтовий танкер РФ SIG. У момент удару він був завантажений паливом. Відомо, що спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС України.

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