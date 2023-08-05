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Данилов пригрозил России расширением географии ударов украинским оружием

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продолжит расширять географию ударов по военным объектам России. Для этого будет использовано оружие украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы - более опытными, боевое слаживание - более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что август стал особенно удачным для "украинских охотников". По его словам, география ударов украинским оружием будет расширяться.

"Дальше - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", - заявил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, украинский военно-промышленный комплекс станет одним из основных мировых игроков, ведь техника прошла уникальное боевое испытание.

Дроны атакуют корабли РФ

Напомним, вчера СБУ во время спецоперации в бухте Новороссийска атаковала дронами большой десантный корабль "Оленегорский горняк". По данным ГУР Минобороны, россияне в ближайшее время не смогут отремонтировать этот корабль.

Также сегодня в Керченском проливе наземным дроном был атакован нефтяной танкер РФ SIG. В момент удара он был загружен топливом. Известно, что спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС Украины.

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