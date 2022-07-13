Данилов пригрозил коллаборантам и гауляйтерам украинскими партизанами

Все коллаборанты и гауляйтеры будут отвечать по украинскому законодательству, к тому же партизанское движение набирает обороты и является смертельно опасным для предателей.

"Они не себя предали, они предали страну. Сегодня у нас есть четкое законодательство, в соответствии с которым они получат по заслугам. Более того, то партизанское движение. который сейчас у нас набирает обороты, он может быть опасным для тех людей, которые являются предателями", - сказал Данилов.

Он добавил, что предателей не любят даже те, кто их приручил.

"Предателей никто никогда не любил, они никогда не были в почете. И поверьте, для русских они тоже являются предателями. К ним такое же пренебрежительное отношение. Поэтому и наши военные и партизаны будут стараться, чтобы этих предателей было как можно меньше", - заявил секретарь СНБО.