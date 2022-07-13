Данілов пригрозив колаборантам та гауляйтерам українськими партизанами

Усі колаборанти і гауляйтери відповідатимуть за українським законодавством, до того ж партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Вони не себе зрадили, вони зрадили країну. Сьогодні у нас є чітке законодавство, відповідно до якого вони отримають по заслугах. Більш того, той партизанський рух. який зараз у нас набирає обертів, він може буи небезпечним для тих людей, які є зрадниками", - сказав Данілов.
Він додав, що зрадників не люблять навіть ті, хто їх приручив.
"Зрадників ніхто ніколи не любив, вони ніколи не були в пошані. І повірте, для росіян вони теж є зрадниками. До них таке ж зверхнє ставлення. Тому і наші військові та партизани будуть старатися, щоб цих зрадників було якомога менше", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, днями російські ЗМІ поширили фейк про те, що нібито українські партизани у Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо.
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