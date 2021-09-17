Данилов пригрозил иностранцам санкциями за участие в российских выборах в Крыму и ОРДЛО

СНБО введет санкции за российские выборы на временно оккупированных РФ территориях. Также Украина пригрозила иностранцам за участие в них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга .

Украина будет вводить санкции против иностранцев, если те будут участвовать в избирательном процессе в Госдуму в ОРДЛО и Крыму.

"Кроме того, мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, которые имеют желание принимать участие в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей, на территории Крыма, если они там появятся в качестве официальных наблюдателей, или каких-либо других лиц во время выборов", - отметил Данилов.

Украина, как заявил секретарь СНБО, будет игнорировать иммунитет иностранных лиц.

"Независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими-то другими должностными или иными лицами и иметь тот или иной иммунитет - они обязательно, мы предупреждаем, обязательно будут под санкциями нашей страны”, - добавил Данилов.

Также чиновник отметил, что сегодня в Украине есть информация о гражданах ряда стран, которые планируют выступить в роли наблюдателей на выборах на временно оккупированных территориях.

"Мы располагаем информацией об определенных гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей на выборах на эту территорию. Я еще раз настаиваю, все они без исключения будут под санкциями нашей страны", - заявил секретарь СНБО.