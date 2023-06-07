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Данілов пояснив стриману реакцію Заходу на підрив Каховської ГЕС

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Деякі країни обережно ставляться до ситуації з підривом Каховської ГЕС і вивчають питання щодо того, чи причетні росіяни до руйнування дамби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки й оборон України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Те, що скоїли вчора росіяни підпадає під кримінальні процеси та Женевську конвенцію. Це підпадає під дію міжнародного права, яке трактується як завдання ядерного удару. Ці пошкодження, які зробила РФ, саме так трактує міжнародне право, - сказав Данілов.

За його словами, саме тому деякі країни дуже обережно ставляться до цього питання і хочуть вивчити його.

"Хоча я не розумію, що тут можна вивчати. Думаємо, що найближчим часом будемо отримувати реакцію світової спільноти на ці події. Більш ніж впевнений, що цивілізований світ буде на нашому боці й ніякої зміни позиції щодо нас не буде", - зазначив секретар РНБО.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

Своєю чергою РФ почала звинувачувати в інциденті Україну, стверджуючи, що причиною руйнування Каховської ГЕС є ракетний удар.

Однак, за інформацією The New York Times, таку версію вже відкинули експерти. Вони стверджують, що подібні руйнування станції міг спричинити лише підрив зсередини.

Координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що США вивчають повідомлення щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Каховська ГЕСОлексій ДаніловВійна Росії проти України