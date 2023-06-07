Данилов объяснил сдержанную реакцию Запада на подрыв Каховской ГЭС

"Совершившие вчера россияне подпадают под уголовные процессы и Женевскую конвенцию. Это подпадает под действие международного права, которое трактуется как нанесение ядерного удара. Эти повреждения, которые сделала РФ, именно так трактует международное право, - сказал Данилов.

По его словам, именно поэтому некоторые страны очень осторожно относятся к этому вопросу и хотят его изучить.

"Хотя я не понимаю, что здесь можно изучать. Думаем, что в ближайшее время будем получать реакцию мирового сообщества на эти события. Более чем уверен, что цивилизованный мир будет на нашей стороне и никакого изменения позиции по отношению к нам не будет", - отметил секретарь СНБО. .

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.

В свою очередь РФ начала обвинять в инциденте Украину, утверждая, что причиной разрушения Каховской ГЭС является ракетный удар.

Однако, по информации The New York Times, подобную версию уже отвергли эксперты. Они утверждают, что подобные разрушения станции мог повлечь за собой лишь подрыв изнутри.

Координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что США изучают сообщения об ответственности РФ за подрыв Каховской ГЭС.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.