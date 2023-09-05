UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов пояснив, навіщо Росія проводить "вибори" на окупованих територіях

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Так званими "виборами" на окупованих територіях України РФ хоче ввести правове поле Російської Федерації, для проведення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії відбудуться вибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Але загарбники хочуть провести псевдоголосування і на окупованих землях України. На деяких захоплених територіях вже почали проводити псевдоголосування.

Раніше повідомлялося, що росіяни ставлять мешканців населених пунктів Луганської області на військовий облік під час проведення "виборів".

Окрім того, окупанти дозволяють українцям "голосувати" навіть без російського паспорта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОВійна Росії проти України