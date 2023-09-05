Данілов пояснив, навіщо Росія проводить "вибори" на окупованих територіях

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії відбудуться вибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Але загарбники хочуть провести псевдоголосування і на окупованих землях України. На деяких захоплених територіях вже почали проводити псевдоголосування.

Раніше повідомлялося, що росіяни ставлять мешканців населених пунктів Луганської області на військовий облік під час проведення "виборів".

Окрім того, окупанти дозволяють українцям "голосувати" навіть без російського паспорта.

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