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Данилов объяснил, зачем Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Так называемыми "выборами" на оккупированных территориях Украины РФ хочет ввести правовое поле Российской Федерации для проведения мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России состоятся выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. На некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Ранее сообщалось, что россияне ставят жителей населённых пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты позволяют украинцам "голосовать" даже без российского паспорта ..

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