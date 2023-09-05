Данилов объяснил, зачем Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России состоятся выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. На некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Ранее сообщалось, что россияне ставят жителей населённых пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты позволяют украинцам "голосовать" даже без российского паспорта ..

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.