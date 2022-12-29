Данілов пояснив, чому ядерна риторика росіян затихла

"Все затихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні щодо Китаю", - зазначив Данілов.

Він пояснив, що загалом Китай може впливати на Кремль у питаннях війни проти України.

"Фактично РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків", - наголосив секретар РНБО.

І нагадав, що РФ у 1994 році мала стати гарантом безпеки України на заміну тій величезній кількості, у тому числі ядерної, зброї, якою зараз росіяни шантажують Україну і весь світ.

Проте, на думку Данілова, Захід тоді ухвалив хибне рішення і прийняв Росію як монополіста у сфері безпекової ситуації майже на всьому пострадянському просторі.

"І це була їх велика помилка. Я думаю, зараз вони це визнали. Якщо на сьогодні не буде ситуації, пов’язаної з ліквідацією ядерної зброї на території Росії, то Україна і весь світ не зможуть жити в спокої. Тому що у божевільних потрібно забирати сірники, зброю та гострі предмети", - резюмував секретар РНБО.