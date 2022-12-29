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Данилов объяснил, почему ядерная риторика россиян затихла

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия перестала угрожать миру ядерным ударом и изменила свою риторику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова изданию Kyiv Post.

"Все затихло после того, как им сделали замечание в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны Китаю", - отметил Данилов.

Он пояснил, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины.

"Фактически РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов", - подчеркнул секретарь СНБО.

И напомнил, что РФ в 1994 году должна была стать гарантом безопасности Украины на замену тому огромному количеству, в том числе ядерного, оружия, которым сейчас россияне шантажируют Украину и весь мир.

Однако, по мнению Данилова, Запад тогда принял ошибочное решение и принял Россию в качестве монополиста в сфере ситуации безопасности почти на всем постсоветском пространстве.

"И это была их большая ошибка. Я думаю, сейчас они это признали. Если на сегодняшний день не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в спокойствии. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", - резюмировал секретарь СНБО.

Недавно РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае необходимости украинские военные могут зайти на территорию Российской Федерации.

Напомним, мы писали, как удары по территории России могут изменить ход войны РФ против Украины.

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СНБОАлексей Данилов