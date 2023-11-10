Данілов: повний перехід економіки України на воєнні рейки неможливий

"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні рейки", то слід усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що в Україні вже розроблено програми забезпечення військових боєприпасами, бронетехнікою та ракетами. Наша країна з кожним днем потужно нарощує власні можливості, і в цьому беруть участь державні підприємства.

"За останній рік-півтора брати в цьому участь також розпочала величезна кількість приватних компаній. Вони працюють на дуже високому рівні. Дуже простий приклад - морські дрони, які знищують окупанта. Це продукт приватної компанії", - розповів секретар РНБО.

Він уточнив, що таку компанію створила людина, яка не мала жодного відношення до моря та транспортних засобів.

За словами Данілова, західні партнери України у захваті від того, коли наша країна робить за такий короткий проміжок часу такі унікальні речі.

Чиновник нагадав, що Україна також вже відкриває спільні оборонні підприємства з іноземними компаніями. Це відбувається не лише на території нашої країни, а й за її межами.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів, що Україна у 2023 році у рази збільшила виробництво боєприпасів. Але цього все одно недостатньо.

Також Камишин запевняв, що до кінця 2023 року Україна щомісяця вироблятиме десятки тисяч безпілотників на місяць.