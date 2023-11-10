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Данилов: полный переход экономики Украины на военные рельсы невозможен

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не может полностью перевести свою экономику на военные рельсы, поскольку так могут сделать только авторитарные и тоталитарные государства наподобие бывшего Советского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Українське радіо".

"Когда начинают использовать словосочетание "переход экономики на военные рельсы", то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, там где административная команда перехода всех и вся, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, так что перейти на военные рельсы физически невозможно", - подчеркнул Данилов. 

Он отметил, что в Украине уже разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. Наша страна с каждым днем мощно наращивает собственные возможности и в этом принимают участие государственные предприятия. 

"За последний год-полтора принимать в этом участие также начало огромное количество частных компаний. Они работают на очень высоком уровне. Очень простой пример - морские дроны, которые уничтожают оккупанта. Это продукт частной компании", - рассказал секретарь СНБО. 

Он уточнил, что такую компанию создал человек, который не имел никакого отношения к морю и транспортным средствам. 

По словам Данилова, западные партнеры Украины в восторге от того, когда наша страна производит за такой короткий промежуток времени такие уникальные вещи. 

Чиновник напомнил, что Украина также уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями. Это происходит не только на территории нашей страны, но и за ее границами. 

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина в 2023 году в разы увеличила производство боеприпасов. Но этого все равно недостаточно. 

Также Камышин заверял, что к концу 2023 года Украина будет ежемесячно производить десятки тысяч беспилотников в месяц

 

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