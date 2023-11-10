Данілов: повний перехід економіки України на воєнні рейки неможливий
Україна не може повністю перевести свою економіку на воєнні рейки, оскільки так можуть зробити лише авторитарні та тоталітарні держави на зразок колишнього Радянського Союзу.
Як повідомляє РБК-Україна , про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні рейки", то слід усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", - наголосив Данілов.
Він зазначив, що в Україні вже розроблено програми забезпечення військових боєприпасами, бронетехнікою та ракетами. Наша країна з кожним днем потужно нарощує власні можливості, і в цьому беруть участь державні підприємства.
"За останній рік-півтора брати в цьому участь також розпочала величезна кількість приватних компаній. Вони працюють на дуже високому рівні. Дуже простий приклад - морські дрони, які знищують окупанта. Це продукт приватної компанії", - розповів секретар РНБО.
Він уточнив, що таку компанію створила людина, яка не мала жодного відношення до моря та транспортних засобів.
За словами Данілова, західні партнери України у захваті від того, коли наша країна робить за такий короткий проміжок часу такі унікальні речі.
Чиновник нагадав, що Україна також вже відкриває спільні оборонні підприємства з іноземними компаніями. Це відбувається не лише на території нашої країни, а й за її межами.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів, що Україна у 2023 році у рази збільшила виробництво боєприпасів. Але цього все одно недостатньо.
Також Камишин запевняв, що до кінця 2023 року Україна щомісяця вироблятиме десятки тисяч безпілотників на місяць.
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