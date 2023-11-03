Данілов про посилення мобілізації в Україні: ситуація складна, але під контролем

Наразі ситуація на фронті складна, однак контрольована. Тому не треба "роздмухувати тему" мобілізації та її можливого посилення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "Радіо Свобода".

За його словами, рішення щодо мобілізації розглядають на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача.

"І воно обов'язково (буде розглянуто, - ред.), я, як координатор Ставки верховного командувача, обов'язково маю це питання внести в порядок денний для того, щоб ми це питання розглянули. Є Верховна рада. Якщо це треба на законодавчому рівні урегулювати питання, а ви маєте рацію, що саме там зараз це треба зробити, то цим мають займатися депутати Верховної ради", - пояснив він.

Секретар РНБО наголосив, що ситуація в країні складна.

"У кожного свій рівень повноважень. Кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогодні складна, але, як кажуть наші військові, абсолютно контрольована. Тому не треба тут дуже роздмухувати цю тему", – сказав Данілов.

Данілов додав, що мобілізація в Україні триває щодня.

"Складно? Так, дуже складно, бо тут так само повертаємося до певних речей, коли люди нечисті на руку починають комусь щось робити, якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це також реагує, воно дивиться, і його, звісно, ці речі можуть обурювати", - резюмував він.

Мобілізація в Україні

Верховна рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Проте він досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні у колонці для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив думку щодо необхідності розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

За його словами, через недостатню кількість призовників, наразі немає можливості просто звільнити солдатів, які перебувають на фронті. Ба більше, він наголосив, що Росія може завдати удару по тренувальних центрах.

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