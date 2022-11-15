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Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского, поскольку позиция может быть жестче

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 13:21
Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского, поскольку позиция может быть жестче Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов советует Кремлю как можно быстрее выполнить все десять условий президента Владимира Зеленского. Потому что позиция может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в Twitter.

"России не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины", - написал он.

Данилов выразил уверенность, что "мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам "Большой двадцатки" украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить российскую агрессию и обеспечить Украине безопасность.

Среди них вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, а также создание специального трибунала по преступления России против Украины и выплата репараций.

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