Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского, поскольку позиция может быть жестче

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов советует Кремлю как можно быстрее выполнить все десять условий президента Владимира Зеленского. Потому что позиция может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в Twitter .

"России не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины", - написал он.

Данилов выразил уверенность, что "мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам "Большой двадцатки" украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить российскую агрессию и обеспечить Украине безопасность.

Среди них вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, а также создание специального трибунала по преступления России против Украины и выплата репараций.