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Україна може звільнити Крим швидше, ніж Донбас, - Подоляк

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 19:26
Україна може звільнити Крим швидше, ніж Донбас, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Олена Черкасець

Україна цілком спроможна звільнити Кримський півострів раніше, аніж Донецьк і Луганськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для DW.

"Логіка війни така, що можливість звільнити Крим абсолютна. І якомога швидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Хоча мені видається, що ми маємо максимально жорстко звільнити Донецьк і Луганськ. Це було б символічно. Щоб оця істота, яка постійно виступає, говорить про "донбасский народ", що треба звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб оця істота перестала ображати слово "Донбас". Щоб у неї був такий комплекс неповноцінності", - заявив Подоляк

Він додав, що деокупувати півострів оперативно-тактично це можна зробити достатньо швидко при виконанні певних умов.

"Знову ж таки, це як будуть заплановані наші контроперації, це обсяги зброї і можливість досягнути скрізь на півострові Крим ракетами ATACMS", - наголосив радник ОП.

Нагадаємо, екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше.

Також американський генерал назвав Крим ключем до перемоги України у війні.

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