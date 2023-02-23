Україна може звільнити Крим швидше, ніж Донбас, - Подоляк
Україна цілком спроможна звільнити Кримський півострів раніше, аніж Донецьк і Луганськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для DW.
"Логіка війни така, що можливість звільнити Крим абсолютна. І якомога швидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Хоча мені видається, що ми маємо максимально жорстко звільнити Донецьк і Луганськ. Це було б символічно. Щоб оця істота, яка постійно виступає, говорить про "донбасский народ", що треба звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб оця істота перестала ображати слово "Донбас". Щоб у неї був такий комплекс неповноцінності", - заявив Подоляк
Він додав, що деокупувати півострів оперативно-тактично це можна зробити достатньо швидко при виконанні певних умов.
"Знову ж таки, це як будуть заплановані наші контроперації, це обсяги зброї і можливість досягнути скрізь на півострові Крим ракетами ATACMS", - наголосив радник ОП.
Нагадаємо, екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше.
Також американський генерал назвав Крим ключем до перемоги України у війні.
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