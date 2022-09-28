Данілов показав делегації ЄС, як в Україні контролюють постачання зброї від партнерів

Вказано, що на чолі делегації був координатор ЄС з питань боротьби з тероризмом Ілкка Сальмі, також до складу увійшли представники Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх справ, Європолу, Frontex та Консультативної місії ЄС в Україні.

"Уся зброя, яка надається Україні партнерами, підлягає обліку. Після перетину кордону кожна одиниця зброї перебуває на контролі", - заявив Данілов.

Так, секретар РНБО України продемонстрував делегації спроможності ІАС "СОТА", зокрема, її модуль щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був уведений в дію з 24 лютого 2022 року.

Розглядаючи питання протидії терористичним загрозам, Данілов зазначив, що "терористичні процеси сьогодні є дуже строкатими і становлять виклик для всієї Європи".

"Росія постійно вдавалася та вдається до інформаційного, енергетичного, кібертероризму тощо, а сьогодні додала до свого арсеналу ядерний тероризм, що вимагає відповідних контрдій з боку цивілізованого світу", - наголосив Данілов.

Відомо, що окрім цього сторони обговорили практичні кроки з реалізації співпраці між Україною та ЄС у сфері внутрішньої безпеки, прикордонної взаємодії та протидії міжнародній злочинності.

Нагадаємо, нещодавно, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, Україна закликала Захід збільшити постачання зброї.

Додамо, також стало відомо, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів.

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