ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов: планов по размещению большого иностранного военного контингента в Украине пока нет

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 22:40
Данилов: планов по размещению большого иностранного военного контингента в Украине пока нет Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока нет планов размещать в Украине большой иностранный воинский контингент. Он также отметил, что в стране находятся военные ряда государств, которые обучают украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова "Апостроф ТВ".

"На сегодня (в Украине - ред.) находятся представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", - сказал Данилов.

По его словам, на сегодня планов по размещению военного контингента в Украине нет.

"Если речь идет о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно", - добавил секретарь СНБО.

Он также добавил, что представители других стран не готовы защищать Украину ценой "собственной жизни". По его словам, это не их обязанность.

Напомним, сегодня издание Spiegel сообщило о возможности размещения в Болгарии и Румынии дополнительных военных НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов
NEWS
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах