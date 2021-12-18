Данілов: планів з розміщення великого іноземного військового контингенту в Україні поки немає

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що поки немає планів розміщувати в Україні великий іноземний військовий контингент. Він також зазначив, що в країні знаходяться військові ряду держав, які навчають українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова "Апостроф ТВ" .

"На сьогодні (в Україні - ред.) знаходяться представники США, Великобританії, Польщі, Литви та інших країн, які ведуть навчання наших військових. Такі військові є, вони постійно знаходяться на території нашої країни, вони на наших полігонах вчать наших хлопців і дівчат, як захищати нашу країну, і ми їм за це вдячні", - сказав Данілов.

За його словами, на сьогодні планів з розміщення військового контингенту в Україні немає.

"Якщо мова йде про великий військовий контингент, то я тут сказати не можу, кожна країна буде визначатися самостійно", - додав секретар РНБО.

Він також додав, що представники інших країн не готові захищати Україну ціною "власного життя". За його словами, це не їхній обов'язок.