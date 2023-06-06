Данілов про підрив Каховської ГЕС: унеможливить поставку води в Крим

Підрив Каховської гідроелектростанції на роки унеможливить поставку води в Крим.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Данілов наголосив, що той акт, який сьогодні зробила Росія, невдовзі зовсім унеможливить поставку води в Крим.
"І найближчих 2-3-10 років, поки не буде відбудована ця дамба, питання постачання води в Крим буде просто фізично неможливим", - підкреслив секретар РНБО.
Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти шляхом дистанційного підриву зруйнували Каховську ГЕС. Станція відновленню не підлягає.
Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Відомо про підтоплення понад 10 населених пунктів, а також є загроза для затоплення до 80 населених пунктів.
Руйнування ГЕС також загрожує Запорізькій АЕС, проте ситуація наразі контрольована.
Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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