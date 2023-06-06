RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов о подрыве Каховской ГЭС: сделает невозможной поставку воды в Крым

Фото: подрыв Каховской ГЭС на годы сделает невозможной поставку воды в Крым (minagro.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Подрыв Каховской гидроэлектростанции на годы сделает невозможной поставку воды в Крым.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Данилов отметил, что тот акт, который сегодня сделала Россия, вскоре сделает совсем невозможной поставку воды в Крым.

"И ближайших 2-3-10 лет, пока не будет отстроена эта дамба, вопрос поставки воды в Крым будет просто физически невозможным", - подчеркнул секретарь СНБО.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что сегодня ночью оккупанты путем дистанционного подрыва разрушили Каховскую ГЭС. Станция восстановлению не подлежит.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Известно о подтоплении более 10 населенных пунктов, а также есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Разрушение ГЭС также угрожает Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьКаховская ГЭСКримВойна России против Украины