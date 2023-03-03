Данілов про перемовини з РФ: можемо говорити тільки про компенсацію збитків

"У нас вже був підписаний договір між Україною та Росією 31 травня 1997 року за часів Кучми. Ми мали так званий "великий договір". Ми з ними все це підписали, там було підтверджено непорушність кордонів, закріплені принципи співробітництва, наголошено на повазі до законів однієї держави до іншої. Де той договір? У них змінюється ситуація, встав цар не з тої ноги - і все, немає більше ніяких договорів", - заявив секретар РНБО.

Як відзначив Данілов, єдина тема для переговорів з Росією, яку може підтримати Україна, це компенсація збитків, що були нанесені російськими злочинцями. Ворог повинен заплатити за усі свої воєнні злочини.

"Але тут є інша справа: 500 дітей, яких ці мерзотники-терористи вбили. Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я б задушив просто цю тварь", - додає Данілов.

Попри заклики до переговорів з Росією, Україна й надалі знищуватиме кожного окупанта, доки російські військові не підуть з нашої території, після чого вони усі нестимуть відповідальність за скоєне.

"Всі ці льотчики, які бомблять наші мирні міста, вони всі будуть за ґратами, всі без винятку. Всі ці командири частин, які дають ці накази, всі вони нестимуть відповідальність. Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни будуть нести відповідальність за цього покидька", - відзначив секретар РНБО.