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Данілов про перемогу України у війні: Складний період може тривати і 3 місяці, але перелом вже відбувся

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Сьогодні важко назвати точну дату перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Адже попереду ще складна робота на фронті, на великій відстані - більше ніж дві тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

"Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два - я не є таким оптимістичним", - зазначив посадовець.

Однак Данілов вказав, що переломний момент у війні пройдено.

"Так, буде складно, не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо. Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов підкреслив, що нині повторення подій лютого 2022 року, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на територію України, неможливе.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України