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Данілов передбачив долю Москви у 2023 році

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Субота 31 грудня 2022 15:07
Данілов передбачив долю Москви у 2023 році Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Секретар РНБО Олексій Данілов показав, якою може бути доля Москви та всієї Росії у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Данілов оприлюднив відео, на якому можна побачити, що в столиці країни-агресора чути сирени, а в Кремлі повністю відключають світло.

"Москва, Кремль. Росія завтра... 2023", - підписав відео секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, у Росії приховано перевіряють бомбосховища та прості укриття та намагаються облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали.

Також ми писали, що у Москві ще влітку анонсували включення тривожної сирени в рамках планової перевірки.

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