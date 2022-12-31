Данілов передбачив долю Москви у 2023 році
Секретар РНБО Олексій Данілов показав, якою може бути доля Москви та всієї Росії у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Данілов оприлюднив відео, на якому можна побачити, що в столиці країни-агресора чути сирени, а в Кремлі повністю відключають світло.
москва, кремль— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 31, 2022
russia tomorrow….2023 pic.twitter.com/IjAQPdEly6
"Москва, Кремль. Росія завтра... 2023", - підписав відео секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, у Росії приховано перевіряють бомбосховища та прості укриття та намагаються облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали.
Також ми писали, що у Москві ще влітку анонсували включення тривожної сирени в рамках планової перевірки.
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