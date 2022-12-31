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Данилов предсказал судьбу Москвы в 2023 году

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Суббота 31 декабря 2022 15:07
Данилов предсказал судьбу Москвы в 2023 году Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Секретарь СНБО Алексей Данилов показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Данилов обнародовал видео, на котором можно заметить, что в столице страны-агрессора слышны сирены, а в Кремле полностью отключают свет.

"Москва, Кремль. Россия завтра… 2023", - подписал видео секретарь СНБО.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, в России скрыто проверяют бомбоубежища и простые укрытия и пытаются обустроить заброшенные в течение трех десятилетий подвалы.

Также мы писали, что в Москве еще летом анонсировали включение тревожной сирены в рамках плановой проверки.

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