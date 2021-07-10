Данилов опроверг продажу АЗС Медведчука: санкции действуют в полном объеме

Санкции против Виктора Медведчука (нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь") на сегодня действуют в полном объеме. А информация о якобы продаже его сети АЗС не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности", - отметил он.

По его словам, распространенная отдельными СМИ информация о якобы продаже сети АЗС, которая принадлежит Медведчуку, тоже неправдива.

Отметим, накануне ряд украинских медиа со ссылкой на источники распространили информацию о том, что азербайджанская компания Socar якобы покупает сеть АЗС Glusco, которую связывают с подсанкционным нардепом.