Данілов: ООН обіймає Лаврова, але не може відвідати місце падіння Іл-76

Коментуючи ситуацію довкола авіакатастрофи, Данілов закликав не робити завчасних висновків й дочекатись остаточного з'ясування обставин.

"Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоби ми остаточно дізналися, що там сталося", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що сьогодні Росія, як й раніше після воєнних злочинів, намагається зробити себе невинуватою. Водночас Данілов засудив бездіяльність ООН.

"ООН - дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, - ред.), цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?", - додав Данілов.

Зокрема він відзначив бездіяльність Червоного хреста, який зобов'язаний був перебувати на місці падіння "буквально за години".

"Якщо росіяни нікого туди не пускають – так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш", - зауважив секретар РНБО.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.