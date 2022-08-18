Данилов объяснил, почему Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией

Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Всяческие компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Касаемо вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем, - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах", - заявил Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на рубежи 1991 года.

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