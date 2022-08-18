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Данілов пояснив, чому Україна не погодиться на територіальний компроміс з Росією

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не погоджуватиметься ні на жодні територіальні компроміси з Росією. Усілякі компроміси з Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - заявив Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року.

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