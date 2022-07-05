UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов объяснил, почему Украина еще не получила современных истребителей от Запада

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Для того чтобы использовать в войне современные истребители F-15 или F-16, следует иметь соответствующую подготовку и материальную базу. Также для этих самолетов нужна соответствующая инфраструктура - аэродромы, которых в Украине пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Апостроф TV.

"Давайте будем реалистами. Для того, чтобы мы могли использовать F-15 или F-16, нужно, чтобы наши военные умели им пользоваться, техническая база была подготовлена, технический персонал должен быть. Можем ли мы взять F-15 или F-16 завтра? Если все начнут этим вопросом заниматься, то сможем этот вопрос сдвинуть", - сказал Данилов.

Он добавил, что Украина могла бы использовать аэродромы, которые есть в странах НАТО, однако Путин воспользуется этим и объявит о нападении на Россию со стороны НАТО.

"Но есть другая цепь. Или использовать аэродромы, которые есть в странах НАТО. Но тогда проблема, потому что если мы используем инфраструктуру НАТО, то Россия будет считать, что НАТО принимает в этом участие. Есть такая сложная вещь, как отличить страну и члена НАТО. И здесь было много споров, потому что такое распределение надо сделать, надо найти баланс", - заявил секретарь СНБО.

F-15 "Игл" - американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе. Принят на вооружение в 1976 году.

F-16 Fighting Falcon – многоцелевой истребитель, боевой самолет четвертого поколения, созданный Соединенными Штатами, который используется в десятках стран по всему миру.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что союз для безопасности Украины должен пролегать через Балтийское, Черное и Каспийское моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов