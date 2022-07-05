Данілов пояснив, чому Україна ще не отримала сучасних винищувачів від Заходу

"Давайте будемо реалістами. Для того, щоб ми могли використовувати F-15 чи F-16, потрібно, щоб наші військові вміли ним користуватися, база технічна була підготовлена, технічний персонал має бути. Чи можемо ми завтра взяти F-15 чи F-16? Якщо всі почнуть цим питанням займатися, то зможемо це питання зрушити", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна могла б використовувти аеродроми, які є в країнах НАТО, однак Путін скористається цим і оголосить про напад на Росію з боку НАТО.

"Але є інший ланцюг. Або використовувати аеродроми, які є в країнах НАТО. Але тоді проблема, бо якщо ми використовуємо інфраструктуру НАТО, то Росія буде вважати, що НАТО бере в цьому участь. Є така складна річ, як відрізнити країну і члена НАТО. І тут було багато суперечок, бо такий розподіл треба зробити, треба знайти баланс" - заявив секретар РНБО.

F-15 "Ігл" - американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

F-16 Fighting Falcon – багатоцільовий винищувач, бойовий літак четвертого покоління, створений Сполученими Штатами, який використовується у десятках країн по всьому світу.