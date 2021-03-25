Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского

В частности, он объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского, а также нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах. После чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что документов по Коломойскому нет в украинских учреждениях.

"Если они будут, это уже вопрос другого порядка", - добавил секретарь СНБО.